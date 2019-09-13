Игорь Черевченко: «Вы видели голы «Зенита»?!

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поздравил «Зенит» с победой в матче 9-го тура чемпионата России (3:1).

— Можно было сыграть лучше, — заявил Черевченко в эфире канала «Матч Премьер». — Вы видели голы Зенита?! Стандарт, высосанный из пальца, гол с пенальти, подача... Да, «Зенит» контролировал игру, но, повторюсь, все 3 гола мы придумали сами себе. Не знаю, как так можно было.

Времени перед следующим матчей много, Горбатенко тот же поправится. Сегодня у нас 5 человек из основы не играли. А «Зенит» поздравляю с победой и удачи им в Лиге чемпионов.

«Арсенал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

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