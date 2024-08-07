Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вернулся к полноценным тренировкам с основной командой, сообщает Metaratings.

По информации источника, 24-летний футболист сможет сыграть против «Ахмата» в 4-м туре РПЛ. Матч пройдет в воскресенье, 11 августа.

Ранее Игнатов не попал в заявку на матч против «Крыльев Советов» (3:0) в 3-м туре.

Защитник красно-белых Алексис Дуарте тренируется с ограничениями. Форвард Александр Соболев продолжает заниматься отдельно от основной команды.