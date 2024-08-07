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Мамаев: «Газзаев — отличный тренер, который показывал суперрезультат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Павел Мамаев поздравил экс-главного тренера армейцев Валерия Газзаева с днем рождения. 7 августа Газзаеву исполнилось 70 лет.

«Он однозначно сыграл большую роль в моем развитии и в переходе в большой футбол высокого уровня. Я сыграл в Лиге чемпионов и попал в сборную благодаря тому, что он пригласил меня в ЦСКА. Хочу поздравить его с днем рождения, пожелать ему долгих лет жизни и здоровья! Желаю, чтобы его окружали счастливые близкие люди. Если будут счастливы они, то будет счастлив и он. Хочу передать слова благодарности и пожелать всего наилучшего! Газзаев — отличный тренер. Больше даже ничего сказать не могу. Отличный тренер, который показывал суперрезультат. Он принес нашей стране первый Кубок УЕФА. Валерий Георгиевич давал результат на всех уровнях», — приводит слова Мамаева Metaratings.ru.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001-го по 2003-й и с 2004 по 2008 год. С ЦСКА тренер стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны и двукратным — Суперкубка России. В сезоне-2004/05 московская команда стала победителем Кубка УЕФА.

Источник: Metaratings.ru
Павел Мамаев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

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Локомотив

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