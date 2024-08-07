Эсекьель Барко: «РПЛ — конкурентная лига, в которой важна физическая подготовка»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился мнением об уровне РПЛ.

«РПЛ — очень конкурентная лига, в ней важна физическая подготовка. Мы рады, что получается так играть, как сейчас, надо продолжать и дальше. Я всегда готов играть, окончательное решение за тренером», — приводит слова Барко «РБ Спорт».

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейта» в конце июля за 14 миллионов евро. Он провел за красно-белых 3 матча, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.