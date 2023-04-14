Кузнецов заявил, что клубы МФЛ могут составить конкуренцию профессионалам

Главный тренер команды Медийной футбольной лиги (МФЛ) 2DROTS Дмитрий Кузнецов отреагировал на высказывание футболиста «Локомотива» Максима Глушенкова об уровне клубов Медиалиги.

«Я бывший профессиональный футболист и считаю, что все должно быть по регламенту и закону. Если 2DROTS хочет иметь профессиональный статус и играть в РПЛ, то начинать свой путь надо с низших лиг. И попытаться начать идти к своей цели. Но 2DROTS для этого надо многое менять и добавлять. Поэтому люди, когда делают заявления о желании играть в РПЛ и получить wild card, не представляют, как это тяжело — играть на том уровне. Глушенков сказал, что команды из Медиалиги, играя в РПЛ, пропускали бы в каждом матче по 8 мячей? А он сам до какого уровня дошел? Когда он на себе почувствует уровень медийных команд, тогда начнет по-другому говорить. В МФЛ есть клубы, которые могут составить конкуренцию профессионалам при хорошем отношении к делу, должной нагрузке и подготовке. Мы можем играть и оказывать сопротивление. Если профессионалы забили кому-то восемь мячей, это не значит, что они могут это сделать со всеми», — приводит Кузнецова Metaratings.ru.

Ранее Глушенков заявил, что команды Медиалиги в случае выступления в чемпионате России получали бы по восемь голов в каждом матче.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл в 21 матче чемпионата России, забил семь голов и отметился восемью результативными передачами. После перехода из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в зимнее трансферное окно полузащитник отметился двумя голами и двумя передачами в восьми встречах.