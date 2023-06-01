Игнатьев заявил, что Малком заслужил переход в топ-клуб

Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном уходе форварда «Зенита» Малкома в один из европейских топ-клубов.

«Малком давно заслужил интерес европейских клубов к своей персоне. Он — мастер и лучший игрок российского чемпионата в этом сезоне. Вопрос только в том, в какую лигу по уровню он может перейти. Ведь можно переехать в простой клуб, и это тоже будет считаться, что играешь за рубежом. А можно присоединиться к «Милану», «Ювентусу» или «Барселоне», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 33 матча за «Зенит», забил 26 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.