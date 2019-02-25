Хвича Кварацхелия: "До перехода знал, что "Локо" – чемпион России! Это очень круто"

Полузащитник "Локомотива" Хвича Кварацхелия поделился своими ожиданиями от российского чемпионата. Железнодорожники взяли 17-летнего хавбека у "Металлурга" из Рустави в аренду до конца сезона.

– Что вы знали о "Локомотиве" до перехода?

– Что "Локо" – чемпион России! Это очень круто. Когда узнал о предложении "Локомотива" – не думал ни секунды. Играть в таком клубе – мечта.

– В "Локомотиве" всегда были грузины…

– ..И приносили удачу! Да, это мне уже рассказали ребята. Плюс я, конечно, знаю таких уважаемых футболистов, как Заза Джанашия и Малхаз Асатиани, которые в свое время играли в "Локо". В Грузии их знают все! Так что чувствую себя на своем месте.

– Чемпионат России смотрели до переезда?

– Иногда смотрел какие-то особенно интересные матчи, игры лидеров. Перед трансфером в "Локо" изучил, конечно, более детально – интересный чемпионат! Много борьбы, но есть простор для творчества и креатива. Буду работать и ждать выхода на поле!

Видел фотографии стадиона в Черкизове – такой необычный, красивый. Понравилось, что крепления по бокам стадиона, на которых держится крыша, похожи на буквы "Л" – это специально так задумано? (улыбается). В общем, я очень воодушевлен и счастлив!

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