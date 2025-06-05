«Зенит» объявил об уходе Бакаева

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний россиянин перешел в петербургский клуб летом 2022 после ухода из «Спартака». В общей сложности Бакаев провел за «Зенит» 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

В минувшем сезоне Бакаев провел в аренде в «Химках». На его счету 6 голов и 3 результативные передачи в 28 матчах.