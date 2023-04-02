Алаев сообщил, что в российском футболе появится единая электронная система

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что в российском футболе может появиться единая электронная система протокола.

«Дано поручение президентом РФС разработать единую систему на все лиги. Думаю, что за основу будет взята наша система, мы готовы ее на все лиги распространить. Работу ведут сейчас технические специалисты — как синхронизировать все протоколы. Очень хочется, чтобы сезон 23/24 мы стартовали с единой системой», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

В этом сезоне возникали ситуации, когда системы управления одним турниром не учитывали перебор карточек у футболиста, полученные в другом турнире, что приводило к техническому поражению команды.