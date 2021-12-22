«Спартак» о Николсоне и Каттани: «Прошедший день выдался богатым на объявления»

В «Спартаке» прокомментировали переход нападающего Шамара Николсона из «Шарлеруа» и назначение Луки Каттани спортивным директором.

«Новый спортивный директор. Новый нападающий. Прошедший день выдался богатым на объявления», — говорится в сообщении официального Twitter клуба.

? Новый спортивный директор

? Новый нападающий



Прошедший день выдался богатым на объявления ? pic.twitter.com/QIMp6hxkhG — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

24-летний Николсон выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Каттани последние пять сезонов возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».