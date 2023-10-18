Губерниев: «Если игроки сожрут Абаскаля, то «Спартак» не повторит путь Слуцкого с «Рубином»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможном конфликте между игроками «Спартака» и главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Если они сожрут Абаскаля, то «Спартак» не повторит путь Леонида Слуцкого с «Рубином», когда команда выписывала кредит доверия тренеру, а потом благополучно вылетела. В «Спартак» Абаскаля я не верю, независимо от того, присутствует ли на завтраках Соболев», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок из-за того, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Отстранение футболиста продлится до возвращения игрока из сборной.

В «Спартаке» заявили «СЭ», что не комментируют дисциплинарные меры тренерского штаба.