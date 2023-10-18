Главный тренер «Крыльев» Осинькин назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин перед матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» оценил перспективы петербуржцев на чемпионов.

«Зенит», несмотря на два поражения, налаживает игру и уже является принципиально другой командой по сравнению с первыми турами. Они прибавляют, будет сложная игра. Главная проблема — у нас разъехались пять человек основного состава, сложнее готовиться. Но и у «Зенита» примерно такая же ситуация.

Однако в случае определенных ошибок и сбоев в игре у некоторых команд появится шанс навязать борьбу. Но семь очков — достаточно большой отрыв, от которого можно оттолкнуться», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 октября на «Газпром Арене». Начало — в 16.30 мск.