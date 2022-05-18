Грушевский: «Никто не ожидал, что Фернандес десять лет будет служить верой и правдой ЦСКА»
Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на приостановку карьеры защитника армейцев Марио Фернандеса.
«Я помню практически все, что связано с Марио, даже его дебют за ЦСКА в 2012 году в «Лужниках» против «Зенита» (1:3). Никто из болельщиков не ожидал, что Фернандес десять лет будет служить верой и правдой команде. Он удивительный человек. Для суперзвезды он очень скромный и застенчивый. Неслучайно Марио в интервью всегда благодарит Бога. Он сильно верующий и морально правильный человек. Его слова о любви к России и ЦСКА совсем не дежурные и не банальные. Фернандес принес море, бездну пользы клубу и сборной. Ему низкий поклон и огромное спасибо», — сказал Грушевский «СЭ».
Также известный юморист высказался о причинах приостановки карьеры Марио Фернандеса.
«События показали, что Марио устал от футбола. В Бразилии его ждут и жена, и новорожденные дети. Я чувствовал, что он скоро приостановит карьеру. Было заметно, что в Марио нет того бешеного драйва, который был раньше. Ему самому было неловко, он не привык играть в половину своих возможностей. Превалирует даже не грусть, а чувства благодарности к нему. Настоящий великий спортсмен. Не знаю других примеров, когда после перелома носа футболист выходит на поле в следующем матче и забивает победный гол. Он действительно Супер Марио. Болельщики ЦСКА с трепетом будут вспоминать десять лет Марио в клубе», — добавил Грушевский.
О приостановке карьеры Марио Фернандеса сообщила пресс-служба ЦСКА 18 мая. 31-летний защитник в нынешнем сезоне провел за клуб 29 матчей, в которых забил два гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0