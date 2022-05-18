Грушевский: «Никто не ожидал, что Фернандес десять лет будет служить верой и правдой ЦСКА»

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на приостановку карьеры защитника армейцев Марио Фернандеса.

«Я помню практически все, что связано с Марио, даже его дебют за ЦСКА в 2012 году в «Лужниках» против «Зенита» (1:3). Никто из болельщиков не ожидал, что Фернандес десять лет будет служить верой и правдой команде. Он удивительный человек. Для суперзвезды он очень скромный и застенчивый. Неслучайно Марио в интервью всегда благодарит Бога. Он сильно верующий и морально правильный человек. Его слова о любви к России и ЦСКА совсем не дежурные и не банальные. Фернандес принес море, бездну пользы клубу и сборной. Ему низкий поклон и огромное спасибо», — сказал Грушевский «СЭ».

Также известный юморист высказался о причинах приостановки карьеры Марио Фернандеса.

«События показали, что Марио устал от футбола. В Бразилии его ждут и жена, и новорожденные дети. Я чувствовал, что он скоро приостановит карьеру. Было заметно, что в Марио нет того бешеного драйва, который был раньше. Ему самому было неловко, он не привык играть в половину своих возможностей. Превалирует даже не грусть, а чувства благодарности к нему. Настоящий великий спортсмен. Не знаю других примеров, когда после перелома носа футболист выходит на поле в следующем матче и забивает победный гол. Он действительно Супер Марио. Болельщики ЦСКА с трепетом будут вспоминать десять лет Марио в клубе», — добавил Грушевский.

О приостановке карьеры Марио Фернандеса сообщила пресс-служба ЦСКА 18 мая. 31-летний защитник в нынешнем сезоне провел за клуб 29 матчей, в которых забил два гола.