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Гончаренко: «Стыдно за то, что было в ЦСКА, когда уехал на неделю в Минск. Горячее говно очень быстро остывает»

Гончаренко заявил, что ему было стыдно за отъезд в Минск после того, как «Зенит» разгромил ЦСКА
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Виктор Гончаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что ему было стыдно, когда он уехал из команды на родину в Минск после разгрома от «Зенита» (0:4) в июне 2020 года.

«Мне стыдно за то, что было в ЦСКА, когда я уехал на неделю в Минск. Горячее говно очень быстро остывает. Через день я понял, что совершил глупость. через день я понял, что совершил глупость. К счастью, Роман Юрьевич держал со мной связь: «Давай остынешь, потом еще пообщаемся». Потом, понял эту ситуацию по отношениям к ребятам: приехал, уехал, что он там вообще делает? Смотрю на Влашича, а он думает: «Где ты был, что с тобой было? Да ну тебя нафиг». Ты всегда чувствуешь, как к тебе относятся футболисты. До этого отъезда у меня был лучше контакт с игроками ЦСКА, чем после него. Было что-то незримое, за что мне и сейчас», — сказал в эфире «Коммент.Шоу» Гончаренко.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021 года. 22 июня 2020 года специалист уехал в Белоруссию сразу после крупного поражения от «Зенита» и вернулся в Россию спустя неделю.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Гамбия
Камерун

П2

28%

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ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

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14%

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ПСЖ
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Обе забьют - да

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1.58
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
13
15
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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П
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