Гончаренко: «Стыдно за то, что было в ЦСКА, когда уехал на неделю в Минск. Горячее говно очень быстро остывает»

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что ему было стыдно, когда он уехал из команды на родину в Минск после разгрома от «Зенита» (0:4) в июне 2020 года.

«Мне стыдно за то, что было в ЦСКА, когда я уехал на неделю в Минск. Горячее говно очень быстро остывает. Через день я понял, что совершил глупость. через день я понял, что совершил глупость. К счастью, Роман Юрьевич держал со мной связь: «Давай остынешь, потом еще пообщаемся». Потом, понял эту ситуацию по отношениям к ребятам: приехал, уехал, что он там вообще делает? Смотрю на Влашича, а он думает: «Где ты был, что с тобой было? Да ну тебя нафиг». Ты всегда чувствуешь, как к тебе относятся футболисты. До этого отъезда у меня был лучше контакт с игроками ЦСКА, чем после него. Было что-то незримое, за что мне и сейчас», — сказал в эфире «Коммент.Шоу» Гончаренко.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021 года. 22 июня 2020 года специалист уехал в Белоруссию сразу после крупного поражения от «Зенита» и вернулся в Россию спустя неделю.