«Ростов» проиграл «Штутгарту» в товарищеском матче

«Ростов» проиграл «Штутгарту» в товарищеском матче со счетом 1:2.

На 18-й минуте счет открыл полузащитник «Ростова» Данил Глебов. На 87-й минуте счет сравнял нападающий «Штутгарта» Алексис Тибиди. На 89-й минуте Филипп Ферстер удвоил преимущество команды.

Сборы «Ростова» в Испании продлятся до 21 февраля.