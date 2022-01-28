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«Спартак» — «Слован»: Классен дебютирует за красно-белых в первом матче зимних сборов

Леон Классен дебютирует за «Спартак» в первом матче зимних сборов против «Слована»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Спартак» объявил состав на первый товарищеский матч зимних сборов в Дубае (ОАЭ) против «Слована».

В составе красно-белых с первых минут выйдет новичок команды, защитник Леон Классен, который перешел в команду из австрийского «Тироля» в начале января. На скамейке запасных у «Спартака» будут четыре других новичка: вратарь Илья Свинов, полузащитники Даниил Пруцев и Даниил Хлусевич и нападающий Шамар Николсон.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Кофрие, Классен, Денисов, Умяров, Игнатов, Мозес, Бакаев, Соболев.

Запасные: Свинов, Гуца, Гапонов, Айртон, Зобнин, Пруцев, Рассказов, Хлусевич, Николсон, Ларссон, Маркитесов.

Матч «Спартак» — «Слован» состоится сегодня, 28 января, начало — в 16.00 (мск).

Источник: https://twitter.com/fcsm_official/status/1487036478672846848

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Гамбия
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ТМ 2.5

18%

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Ф1 (-1.0)

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10%

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Леон Классен
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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