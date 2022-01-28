Леон Классен дебютирует за «Спартак» в первом матче зимних сборов против «Слована»

«Спартак» объявил состав на первый товарищеский матч зимних сборов в Дубае (ОАЭ) против «Слована».

В составе красно-белых с первых минут выйдет новичок команды, защитник Леон Классен, который перешел в команду из австрийского «Тироля» в начале января. На скамейке запасных у «Спартака» будут четыре других новичка: вратарь Илья Свинов, полузащитники Даниил Пруцев и Даниил Хлусевич и нападающий Шамар Николсон.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Литвинов, Кофрие, Классен, Денисов, Умяров, Игнатов, Мозес, Бакаев, Соболев.

Запасные: Свинов, Гуца, Гапонов, Айртон, Зобнин, Пруцев, Рассказов, Хлусевич, Николсон, Ларссон, Маркитесов.

Матч «Спартак» — «Слован» состоится сегодня, 28 января, начало — в 16.00 (мск).