Гол Плиева принес «Динамо» победу над «Вентспилсом»

«Динамо» в товарищеском матче на сборе в Турции обыграл «Вентспилс» со счетом 2:1.

В составе москвичей голы забили Кирилл Панченко, вышедший в старте с капитанской повязкой, и Заурбек Плиев.

Сегодня «Динамо» встретится с узбекистанским «Металлургом». Начало матча в 17:00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Вентспилс» — 2:1 (0:1)

Голы: Сахневич, 27 (0:1). Панченко, 63 (1:1). Плиев, 89 (2:1).

«Динамо»: Лещук, Морозов, Плиев, Евгеньев, Рауш, Кардозу (Зорин, 66), Жоаузинью (Нжи, 60), Соснин (Хильемарк, 66), Каборе (Денисов, 75), Игбун (Карапузов, 60), Панченко (Школик, 75).

5 февраля. Белек. Стадион «Регнум».