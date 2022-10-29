Гогниев после разгромного поражения от «Динамо» заявил, что игроки «Химок» самые сильные

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал игру футболистов команды в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6), подчеркнув, что они неплохо смотрелись. Он также заявил, что игроки «Химок» самые сильные.

— Хочется отметить Казанцева. Ошибки были, но он брал на себя игру. Дудаев заработал пенальти. Да, у него лишний вес, но он неплохо смотрелся. Ребята выходят и делают свою работу, но не все. Но это наша кухня, мы все разберем. Мои футболисты — самые сильные в лиге. Нам надо поднимать уровень всего. Те футболисты, которые у меня есть — самые сильные. Только добро и позитив, плохого слова о них не скажу. Некоторые вещи зависят не только от тренера. Но мы будем двигаться дальше.

— Личка сказал, что «Оренбург» — груша для битья для московских команд, а после этого стал обыгрывать многие клубы. Возможно ли такое с «Химками»?

— Кончено, хотелось бы. Давайте скажем так, есть чудеса, а есть реалии. Чудеса могут один раз произойти, а я живу в реалиях. Бывают такие вещи, что футболист не попадает в игру. У нас нет такой большой ротации. У нас много молодежи. Мы смотрим, анализируем. Результаты очень плохие, много пропускаем, практически не забиваем. Надо признаться, что на данный момент мы плохо готовы. Надо это разгребать. Знаю точно, что мы это разгребем, если дадут возможность. Сделаем из команды «Химки» конфетку.