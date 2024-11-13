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Глушаков заявил, что Бонгонда должен знать Титова

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что правый вингер красно-белых Тео Бонгонда должен быть знаком с легендой клуба Егором Титовым. После того как экс-футболист раскритиковал игру конголезца, тот ответил, что не знает Титова.

«Бонгонда должен знать, кто такой Титов. Покажите ему матчи Лиги чемпионов УЕФА, как он играл в составе «Спартака». Конечно, иностранцам сложно знать российских футболистов-легенд. Но каких-то должны знать», — сказал Глушаков Legalbet.

В 18 играх за «Спартак» во всех турнирах 28-летний Бонгонда забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Егор Титов, выступавший за красно-белых, провел 444 матча, в которых отличился 105 раз и сделал 86 результативных передач. Полузащитник шесть раз становился чемпионом России в составе «Спартака».

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Егор Титов
Тео Бонгонда
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
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 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
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