Ринат Билялетдинов считает Батракова лучшим игроком первой части сезона
Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, назвав его лучшим игроком сезона в РПЛ.
«Сложно не согласиться, он не просто выделялся, а вообще вышел в лидеры бомбардирской гонки. Да и исполнения пенальти... Их тоже надо уметь забить», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.
19-летний Батраков лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. В 14 матчах он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
Источник: Vprognoze
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