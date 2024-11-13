Ринат Билялетдинов считает Батракова лучшим игроком первой части сезона

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, назвав его лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Сложно не согласиться, он не просто выделялся, а вообще вышел в лидеры бомбардирской гонки. Да и исполнения пенальти... Их тоже надо уметь забить», — приводит слова Билялетдинова Vprognoze.ru.

19-летний Батраков лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. В 14 матчах он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.