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Сегодня, 16:23

Селюк: «Дзюба прав, что агенты в России — зло»

Руслан Минаев
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Известный российский агент Дмитрий Селюк поделился мнением о скандальном интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«В чем-то обиженный, нужно каждое высказывание рассматривать в определенном контексте. Некоторые вещи он говорит правильные, включая то, что агенты в России — зло. Только 10 процентов тех, которые переживают за карьеру футболистов. Большинство думают только о том, как взять деньги. Я не вижу пока реальных переходов, когда делается карьера. Только переходит футболист в условный «Ростов», его сразу в сборную запихнули и ценник 5 миллионов стал, а он и 500 тысяч не стоит», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Источник: Vprognoze.ru
Артем Дзюба
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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 - : -
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