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Главный тренер «Урала» назвал сроки восстановления Бикфалви и Подберезкина

16:24
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал, когда в строй вернутся полузащитники Эрик Бикфалви и Вячеслав Подберезкин. Оба игрока не смогут помочь команде в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

— Естественно, нам будет не хватать игроков группы атаки, — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев. — Чего греха таить — с Бикфалви у нас одна команда, без него — другая. Будем стараться искать варианты без него.

— Есть понимание, когда вернутся травмированные?

— Есть предварительные прогнозы. Думаю, после паузы на матчи сборных игроки вернутся.

Урал — ЦСКА

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