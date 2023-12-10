Кривцов посвятил своей будущей невесте гол в ворота ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, кому посвятил победный гол в ворота ЦСКА (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

21-летний хавбек отличился на 90-й минуте. Он забил свой первый гол в текущем сезоне РПЛ.

«Побежал отмечать гол к своей будущей невесте. Обещал ей, что если забью, то посвящу этот гол ей», — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» (38 очков) благодаря победе над ЦСКА ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича на два очка опережает «Зенит».