Рахимов заявил, что не смотрит на место «Рубина» в турнирной таблице

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов объяснил, почему не обращает внимание на место команды в турнирной таблице.

В 18-м туре РПЛ казанцы на выезде обыграли «Балтику» (1:0). Единственный гол забил Мирлинд Даку. «Рубин» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Я в таблицу не смотрю. Я ранее уже говорил, что, когда работал в «Амкаре» и мы занимали восьмое место, было давление, некоторые товарищи начинали всё бросать. Я сказал, что вижу, что происходит и знаю, что мы там не будем», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

В первом матче после зимней паузы команда Рахимова в гостях встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 1-3 марта.