Сторожук надеется, что Кордоба останется в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук надеется, что нападающий «быков» Джон Кордоба останется в клубе.

Давайте так: по тренировочному процессу никаких вообще вопросов к нему нет. Джон — настоящий профессионал, очень качественно работает, проявляет себя. Ему нужно было забить, что он и сделал в матче против «Оренбурга». Любой нападающий хочет забивать. Надеюсь, этот гол придаст ему больше уверенности.

— Может ли он покинуть команду?

— Не хочется комментировать слухи. Думаю, клуб делает все возможное, и мы со стороны тренерского штаба заинтересованы в нем. Мы бы хотели, чтобы Кордоба остался в «Краснодаре». Рассчитываем на него, — цитирует специалиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Кордоба хочет перейти в «Кельн».

В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в 4 матчах за «Краснодар» в РПЛ и забил 1 гол. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.