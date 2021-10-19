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Болельщики «Урала» перед матчем с ЦСКА (0:1) нарисовали огромное граффити

09:12
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Болельщики «Урала» перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1) сделали самую масштабную надпись граффити. Ее длина составила 60 метров.

«Support your local team» (поддержи местную команду), — гласит граффити.

Напомним, что встреча не обошлась без порных судейсикх решений. Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался на этот счет.

«Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Роман Шишов все материалы автора

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