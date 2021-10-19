Болельщики «Урала» перед матчем с ЦСКА (0:1) нарисовали огромное граффити
09:12
Болельщики «Урала» перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1) сделали самую масштабную надпись граффити. Ее длина составила 60 метров.
«Support your local team» (поддержи местную команду), — гласит граффити.
Напомним, что встреча не обошлась без порных судейсикх решений. Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался на этот счет.
«Урал» занимает 14-е место в турнирной таблице.
???— ФК Урал (@FCURAL) October 19, 2021
Наши фанаты перед игрой #УралЦСКА сделали самую масштабную работу в истории своего фанатского движа- надпись длиной 60 метров. Призыв «SUPPORT YOUR LOCAL TEAM» относится к болельщикам, которые поддерживают популярные клубы, забывая о команде из своего региона.
Спасибо! pic.twitter.com/gkEoo09jMV
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