Болельщики «Урала» перед матчем с ЦСКА (0:1) нарисовали огромное граффити

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Наши фанаты перед игрой #УралЦСКА сделали самую масштабную работу в истории своего фанатского движа- надпись длиной 60 метров. Призыв «SUPPORT YOUR LOCAL TEAM» относится к болельщикам, которые поддерживают популярные клубы, забывая о команде из своего региона.



Спасибо! pic.twitter.com/gkEoo09jMV