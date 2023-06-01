Гладилин считает, что в «Динамо» необходимо наладить микроклимат

Бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин высказался о проблемах команды в текущем сезоне.

«Это надо у руководителей команды спрашивать, проводить анализ того, кто и как выступил. Микроклимат надо наладить в команде.

В «Динамо» грамотные руководители, там должны разобраться с этим. Не зная всей подноготной, что там в клубе происходит, дать какой-то совет со стороны невозможно», – приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

После 29-го тура «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в РПЛ. В последнем матче сезона бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом». Все игры заключительного тура пройдут 3 июня и начнутся в 17.00 (мск).