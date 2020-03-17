Гильерме обратился к болельщикам «Локомотива» в связи с приостановкой РПЛ
20:25
Вратарь «Локомотива» Гильерме опубликовал в своем Instagram новую фотографию и обратился к подписчикам в связи с паузой в чемпионате России из-за распространения коронавируса.
«Пока без футбола. Берегите себя и близких, будьте внимательнее! Мы скоро вернемся» — подписал фото Гильерме.
В текущем сезоне 34-летний голкипер провел 27 матчей за «Локомотив» и пропустил 31 мяч.
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