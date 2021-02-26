Коновалов — о переходе в «Урал»: «Рад присоединиться к клубу, у которого есть амбиции»
Вратарь «Урала» Иван Коновалов, арендованный у «Рубина», поделился впечатлениями от перехода в екатеринбургский клуб.
«Последние 24 часа прошли очень быстро, надо было везде успеть. Главное, что успел на тренировку. Впечатления прекрасные, я полон сил и отдам всего себя на поле. Настроение прекрасное, эмоции переполняют. Сейчас я рад присоединиться к клубу, у которого есть амбиции, есть задачи. Приложу все усилия, чтобы помочь клубу», — сказал Коновалов клубной пресс-службе.
«Урал» арендовал Коновалова у «Рубина» до конца сезона. В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча.
? «Счастлив присоединиться к клубу, у которого есть амбиции»— ФК Урал (@FCURAL) February 26, 2021
?Иван Коновалов уже успел пообщаться с клубной пресс-службой. Знакомимся с новым голкипером!
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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