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Коновалов — о переходе в «Урал»: «Рад присоединиться к клубу, у которого есть амбиции»

15:19
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Вратарь «Урала» Иван Коновалов, арендованный у «Рубина», поделился впечатлениями от перехода в екатеринбургский клуб.

«Последние 24 часа прошли очень быстро, надо было везде успеть. Главное, что успел на тренировку. Впечатления прекрасные, я полон сил и отдам всего себя на поле. Настроение прекрасное, эмоции переполняют. Сейчас я рад присоединиться к клубу, у которого есть амбиции, есть задачи. Приложу все усилия, чтобы помочь клубу», — сказал Коновалов клубной пресс-службе.

«Урал» арендовал Коновалова у «Рубина» до конца сезона. В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча.

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