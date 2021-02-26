Вратарь «Урала» Иван Коновалов, арендованный у «Рубина», поделился впечатлениями от перехода в екатеринбургский клуб.

«Последние 24 часа прошли очень быстро, надо было везде успеть. Главное, что успел на тренировку. Впечатления прекрасные, я полон сил и отдам всего себя на поле. Настроение прекрасное, эмоции переполняют. Сейчас я рад присоединиться к клубу, у которого есть амбиции, есть задачи. Приложу все усилия, чтобы помочь клубу», — сказал Коновалов клубной пресс-службе.

«Урал» арендовал Коновалова у «Рубина» до конца сезона. В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча.