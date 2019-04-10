Геннадий Куропаткин: "Соловчук адекватно себя вел. Сам уехал"

Свидетель по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин рассказал о конфликте своей компании, в которую кроме футболистов входили младший брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева Александр Протасовицкий, с водителем Виталием Соловчком.
– Перед тем как произошел конфликт у Эгоиста, кто-то сговаривался?
– Нет, конечно! Мы просто хотели уехать.
– Вы сами считаете слова водителя оскорблением?
– Конечно.
– Ваши спутники тоже так оценили?
– Ну конечно.
– Кокорин Александр хоть раз ударил Соловчука?
– Нет
– Помощь просил водитель?
– Он адекватно себя вел. Сам уехал. Завел машину, сел и уехал.
– Завел?
– Ну я просто сказал образно. Он просто уехал самостоятельно.
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Александр Рогулев)