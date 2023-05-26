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Орещук назвал Газизова топ-специалистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о профессиональных качествах генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Уфа» на грани расформирования? Судя по тому, что вижу и читаю, похоже на то. Видимо, футбол больше не интересен в республике никому. Что будет с Газизовым? Для меня это топ-специалист. Я говорю о спортивной составляющей. В деньги я не лезу. Его же начали обвинять в том, что он не привез защитника. А были защитники, которых он хотел, а руководство не хотело. Со временем эти ребята играли в Английской Премьер-Лиге, в Италии, в Испании. Не всегда решает спортивная составляющая. Есть много причин, почему футболист может не оказаться в команде», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся в «Уфу», в которой работал с 2012 года. В середине мая 2023 года стало известно, что суд отказал Газизову в иске о взыскании с бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна 89 миллионов рублей.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-gazizov-top-specialist-zashitniki-kotorykh-on-khotel-vzyat-v-spartak-potom-igrali-v-apl-italii-ispanii-254069/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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