Гендиректор «Сочи»: «Будем стараться быть лучше и сильней»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил игру команды в матче 4-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Погодные условия достаточно тяжелые, но, в принципе, уверенно играли. Отчасти, конечно, много неиспользованных моментов, — сказал Рубашко ТАСС. — Но ничего, самое важное, что три очка взяли».

«У нас в основном все сыгранные ребята. Другое дело, что новый сезон и подготовка, новый тренер, где-то новые требования, поэтому потихоньку наберем. Будем стараться быть лучше и сильней, будем радовать своих болельщиков победами», — добавил Рубашко.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с московским «Спартаком» 14 августа.