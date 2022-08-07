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7 августа, 23:48

Стали известны возможные кандидаты на смену Шалимову в «Урале»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Урал» с большей долей вероятности уволит главного тренера команды Игоря Шалимова. Данное решение может быть принято в понедельник, 8 августа, сообщает «РБ Спорт».

В случае отставки Шалимова новому тренеру предстоит готовить команду к следующему матчу в максимально короткие сроки — игра 5-го тура с «Факелом» состоится уже в ближайшую пятницу. С большой долей вероятности, команду будут готовить тренер Евгений Аверьянов.

Что касается возможного преемника Шалимова, то в клубе рассматривают варианты как с назначением специалиста из системы клуба (речь о Денисе Клюеве, главном тренере «Урала-2»), так и о приглашении специалиста, который ранее уже работал в системе клуба.

«Урал» проиграл четыре матча подряд на старте сезона и занимает последнее, 16-е место в таблице, не набрав ни одного очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zavtra-ural-primet-reshenie-po-shalimovu-esli-ego-uvolyat-vot-kto-mozhet-vozglavit-komandu/
Игорь Шалимов
ФК Урал
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