Гендиректор "Уфы": "Вечером представим команде нового главного тренера, после чего объявим о назначении официально"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" расторжение клубом контракта с Дмитрием Кириченко, занимавшим пост главного тренера, а также рассказал, когда уфимцы объявят имя сменщика 42-летнего специалиста.

– Решение о расторжении контракта клуб принял совместно с Кириченко. Мы с Дмитрием Сергеевичем поблагодарили друг друга за проделанную работу. И он, и мы приобретаем опыт, что-то получилось, что-то нет, – сказал Газизов. – Хочется сказать спасибо Кириченко, что согласился с нами работать. Любое расставание – тяжелый момент, но в нашем случае все прошло спокойно. Решение по Кириченко не является эмоциональным, оно взвешенное и выверенное. "Уфа" всегда была бойцом, уверен, что клуб выйдет из текущей ситуации и продолжит работать по той системе, которую мы выбрали.

– Действительно ли Кириченко сменит Евсеев?

– Вечером новый главный тренер будет представлен команде, после чего мы объявим о назначении официально.

Дмитрий Кириченко пришел в команду в ноябре 2018 года, заменив Сергея Томарова. Под его руководством команда провела 7 матчей, где одержала одну победу, две ничьи и четыре раза уступила. После 20-ти туров "Уфа" с 16 очками занимает 15-е место в чемпионате России. (Иван Торопцев)