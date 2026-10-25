Гендиректор «Балтики» Измайлов: «С Маргаряном расстались хорошо — уходя, он всем пожал руку»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе Армена Маргаряна с поста спортивного директора клуба.



Маргарян занимал должность спортивного директора «Балтики» с ноября 2023 года.



— Клуб покинул Армен Маргарян. Сообщалось, что у него с Талалаевым был конфликт. Так ли это?



— Вы же знаете, что я не обсуждаю слухи, — говорит Измайлов. — Армен Маргарович пожал всем руку, уходя из клуба. Мы расстались с ним в хороших отношениях. Больше добавить нечего. Остальное — чьи-то домыслы и слухи. Настроение в команде боевое, атмосфера — рабочая. У нас все хорошо.



«Балтика» с 14 очками занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградская команда 1 ноября примет «Акрон».

Кирилл Радченко