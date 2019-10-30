Газзаев помог болельщице «Динамо» из Свердловской области посетить празднование юбилея Льва Яшина

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев помог болельщице клуба «Динамо» (Москва) из Свердловской области посетить праздничные мероприятия в Москве по случаю юбилея Льва Яшина.

— В мой адрес регулярно приходят обращения жителей российских регионов, причем не только тех республик, которые я представляю, — заявил Валерий Газзаев. — И по мере сил, мы с моими помощниками стараемся оказать им содействие в решении волнующих их вопросов. Не так давно нам удалось организовать для жительницы Свердловской области Людмилы Вороновой, более 50 лет болеющей за клуб «Динамо» (Москва), поездку в Москву на празднование юбилея великого вратаря советского футбола Льва Яшина. В ответ я получил письмо благодарности от Людмилы Вениаминовны, что является лучшей наградой в ответ на ту помощь, что нам удалось осуществить.

Я убежден, что депутатская деятельность — это не только законотворчество и обсуждение политических вопросов. Это, прежде всего, обратная связь с гражданами, помощь и участие в их проблемах. Именно они делегировали нам полномочия отстаивать их интересы в парламенте. И для этого, необходимо прилагать абсолютно все усилия.