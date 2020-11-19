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Газизов: «Тренерский штаб сборной подверг опасности здоровье Соболева»

14:36
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб сборной России подверг опасности здоровье нападающего красно-белых Александра Соболева.

— Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом, — приводит «Чемпионат» слова Газизова. — Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьёзной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно.

Соболев был вызван на ноябрьские матчи сборной России. 23-летний футболист вышел на замену в товарищеском матче против Молдавии (0:0) и не принимал участия в играх Лиги наций против Турции (2:3) и Сербии (0:5), оставшись на скамейке запасных.

Следующий матч «Спартак» проведет в субботу, 21 ноября против «Динамо» в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4193415-gazizov-trenerskij-shtab-sbornoj-podverg-zdorove-soboleva-opasnosti-znaja-o-ego-problemah.html

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