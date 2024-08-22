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Газизов: «Мы счастливы, что Джавад выбрал махачкалинское «Динамо» — нам удалось повторить условия больших клубов»

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как клубу удалось приобрести иранского полузащитника Мохаммаджавада Хоссейннеджада.

«Почему Джавад выбрал именно «Динамо» Махачкала? Сложно сказать как-то с ходу. Это был недешевый трансфер для нас, нам удалось повторить условия больших клубов, и мы счастливы, что он выбрал именно нас. Наверное, Джавад выбрал нас, потому что в Дагестане ему проще адаптироваться — культура, религия, которая близка ему. За ним действительно пристально следили и следят скауты европейских клубов. Но сегодня это наш игрок, и мы очень рады», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Хоссейннеджад с 15 лет находился в системе «Сепахана». 9 августа он подписал контракт с «Динамо», за которое дебютировал в матче 5-м тура РПЛ против «Ахмата» и забил гол в этой игре.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Шамиль Газизов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Евгений Марков

Факел

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Сергей Брызгалов

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