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Сегодня, 14:58

Митрофанов заявил, что судейские скандалы испортили впечатление от старта РПЛ

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что работа по совершенствованию действий арбитров в РПЛ будет продолжена.

«Над повышением качества судейства никогда нельзя переставать работать. Игра меняется, становится более динамичной, поэтому и требования к нашим судьям растут. Мы видим, что используется огромное количество камер. Хотим, чтобы судейство соответствовало. Сейчас неплохо была проведена предсезонная подготовка судей, но несколько скандалов, связанных с судейством, испортили общее впечатление от старта. Мы с коллегами из судейского комитета планируем в ближайшее время провести короткий судейский сбор, чтобы выработать единые трактовки», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Претензии к работе судей в новом сезоне возникали у ЦСКА, «Зенита», махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга».

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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