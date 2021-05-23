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Игроки «Краснодара» включили в число лучших в РПЛ Дзюбу, Азмуна и Вандерсона

22:30
Вандерсон Масиэл. Фото Андрей Шрамко/ФК «Краснодар» Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Краснодара». Фото «СЭ»
Вандерсон Масиэл. Фото Андрей Шрамко/ФК «Краснодар»
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Футболисты «Краснодара» отдали предпочтение двум форвардам «Зенита» и одному одноклубнику в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

По числу голосов у «быков» лидируют зенитовцы Артем Дзюба и Сердар Азмун, а также Вандерсон Масиэл.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Краснодара». Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Краснодара». Фото «СЭ»

Сам Вандерсон Масиэл включил в топ-3 Дзюбу, вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова и форварда «быков» Маркуса Берга.

Сафонов назвал в тройке голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, Дзюбу и Берга.

Азмун получил в «Краснодаре» четыре первых места — от Берга, Виктора Классона, Александра Мартыновича и Кристоффера Олссона, а Дзюба — два, от Вандерсона и Алексея Ионова.

Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

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