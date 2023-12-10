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Сегодня, 21:00

Чемпионат России по футболу: когда первый тур РПЛ в 2024 году — даты и расписание матчей

Матчи 19-го тура РПЛ пройдут с 1 по 3 марта 2024 года
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионат России по футболу сезона 2023 / 2024 возобновится после зимней паузы 19-м туром РПЛ в период с 1 по 3 марта 2024 года. Точное распределение по датам и времени начала игр будет известно позднее на официальном сайте лиги.

Расписание 19 тура РПЛ сезона 2023 / 2024 (1 — 3 марта)

  • «Зенит» — «Спартак»
  • «Ростов» — «Крылья Советов»
  • «Краснодар» — «Рубин»
  • ЦСКА — «Оренбург»
  • «Динамо» — «Локомотив»
  • «Ахмат» — «Урал»
  • «Балтика» — «Сочи»
  • «Пари НН» — «Факел»

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

Лучшим бомбардиром чемпионата сезона 2023 / 2024 на момент зимней паузы является нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На его счету 14 забитых мячей.

Последние пять сезонов «Зенит» тренера Сергея Семака становился чемпионом России по футболу.

Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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