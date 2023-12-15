Гаджиев сравнил Сперцяна с Захаряном

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

«Сможет ли «Краснодар» продолжить борьбу за чемпионство в случае продажи Сперцяна? Это, безусловно, будет потеря для команды по многим причинам. Возможно, ему найдут адекватную замену. Незаменимых игроков на этом свете мало. Есть Месси и Мбаппе, но их 1,5 процента. Остальных игроков можно заменить. Но без Сперцяна будет непросто. Воспитанники «Краснодара» хороши тем, что образуют костяк. Сейчас играли последнюю игру с армейцами. В конечном итоге именно средняя линия, где сконцентрированы местные игроки, был совершен перелом в ходе матча. Я уже не говорю о том, что гол забил Кривцов. Я думаю, что именно средняя линия сыграла важную роль, где собственно и играет Сперцян. Нужно ли Сперцяну торопиться с трансфером, как Захаряну? Этого никто не знает: ни я, ни он сам. Сперцян уже зрелый игрок, он не юнец. Но как сложится? Это никому неизвестно. Здесь не только спортивная составляющая. Зависит от того, кто у него конкурент. Есть много факторов, сложно однозначно говорить. Если бы мы говорили о том, что Сперцян на голову выше своих соперников, то тогда да. Все остальные факторы не играю роли. В примере с тем же Захаряном понятно, что разница между ним и конкурентами «две копейки». Как сложится, никто не знает. Мы же не можем сказать, что Захарян ехал туда игроком, который заметно выше всех своих конкурентов. Там небольшое различие в уровне игроков», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

В летнее трансферное окно 23-летний полузащитник мог перейти в «Аякс», но в итоге сделка сорвалась. Сообщалось, что вето на переход могло наложить руководство нидерландского клуба, посчитавшее неуместным ведение переговоров с российскими клубами.

В текущем сезоне Сперцян провел 21 матч за быков во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.