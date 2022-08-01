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Белоус: «Нужно все время пытаться во всем искать золотую середину, в том числе и в отношении судейских решений»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал новость о том, что воронежский «Факел» не будет обжаловать решения судей в этом сезоне и не станет подавать апелляции в Экспертную судейскую комиссию РФС.

— По моему мнению, такое решение со стороны руководства воронежской команды — это все-таки гораздо лучше, чем постоянно жаловаться на судей, — заявил Белоус «РБ Спорт».

— А насколько это в перспективе может сыграть злую шутку с «Факелом»?

— Понимаете, нужно все время пытаться во всем искать золотую середину, в том числе и в отношении судейских решений. Закрывать глаза на ошибки не стоит, но и вести себя, как делал это казанский «Рубин» в том сезоне, тоже не следует.

Ранее генеральный директор клуба Роман Асхабадзе заявил, что сине-белые выражают доверие органам, отвечающим за работу судей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-reshenie-fakela-luchshe-tak-chem-postoyanno-zhalovat-sya-na-sudej/
ФК Факел (Воронеж)
Юрий Белоус
0
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