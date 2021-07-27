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Сердар Азмун близок к переходу из «Зенита» в «Байер»

20:35
Сердар Азмун. Фото Instagram
Сердар Азмун. Фото Instagram
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к тому, чтобы стать игроком «Байера», сообщает 27 июля Tuttomercatoweb.

По информации источника, сторонам осталось согласовать последние детали сделки. Немецкий клуб предлагает «Зениту» за 26-летнего форварда 18 миллионов евро. Клуб из Санкт-Петербурга просит 20 миллионов евро, так как 20% от сделки будет выплачено «Рубину».

Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году из «Рубина» за 12 миллионов евро. Контракт иранского футболиста истекает летом 2022 года. Портал transfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел два матча за «Зенит» и забил два гола.

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