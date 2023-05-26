Олусегун: «Летом перейду в один из клубов Европы»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о том, что продолжит карьеру в Европе.

«Да, это правда, что ведется работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше сказать ничего не могу. Сейчас мой фокус — «Краснодар». Хочу помочь клубу в оставшихся матчах», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний нигериец провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,7 млн евро.