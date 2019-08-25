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Флеш-интервью Умярова: кто в «Спартаке» чемпион мира?

20:04
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в перерыве матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» отметил, что ему очень приятно играть с нападающим Андре Шюррле.

— Каково вам играть вместе с чемпионом мира в центре поля?

— Роман (Зобнин) — чемпион мира?

— Шюррле.

— А. Виноват. Это игрок топ-уровня. Большое удовольствие с такими футболистами играть, можно чему-то научиться. Поэтому это большой плюс.

— Что скажет Кононов в перерыве?

— В основном он говорит, что нужно играть низом. Сейчас нужно добавить в реализации и забить свои голы.

Крылья Советов — Спартак

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