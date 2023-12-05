Фамейе рассказал, что сталкивался с расизмом со стороны партнера по «Оренбургу»

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе признался, что у него был неприятный опыт, когда он стал жертвой расовой нетерпимости со стороны экс-одноклубника по «Оренбургу».

«Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу». Что он делал? Не хотел бы распространяться. Моя реакция? Я был холоден как лед», — приводит слова Фамейе Sport24.

Фамейе выступал за «Оренбург» с 2019 по 2022 год. В нынешнем сезоне он провел за «Рубин» 20 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.