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Сегодня, 10:40

Фамейе рассказал, что сталкивался с расизмом со стороны партнера по «Оренбургу»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе признался, что у него был неприятный опыт, когда он стал жертвой расовой нетерпимости со стороны экс-одноклубника по «Оренбургу».

«Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу». Что он делал? Не хотел бы распространяться. Моя реакция? Я был холоден как лед», — приводит слова Фамейе Sport24.

Фамейе выступал за «Оренбург» с 2019 по 2022 год. В нынешнем сезоне он провел за «Рубин» 20 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601886-ganskiy-forvard-rubina-stalkivalsya-s-rasizmom-so-storony-partnera-po-orenburgu-ya-byl-kholoden-kak-led
Джоэль Фамейе
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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