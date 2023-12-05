«Пари НН» может подписать Кузина из «Чертаново-2»

«Пари Нижний Новгород» заинтересован в подписании центрального защитника «Чертаново-2» Артема Кузина, сообщает Legalbet.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 18 матчей в Молодежной футбольной лиги и отметился одним ассистом. Кузин перешел в «Чертаново-2» из «Мастер-Сатурн» в июле 2023 года.

После 17 туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.