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Сегодня, 20:27

ЭСК РФС: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче со «Спартаком»: «Члены комиссии не считают действия игрока агрессивными»

ЭСК РФС: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче со «Спартаком»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с поведением полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче со «Спартаком» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

ЭСК назвала верным решение арбитра встречи Евгения Кукуляка, который показал 32-летнему косовару желтую карточку за прыжок в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после гола грозненцев. В ответ испанский тренер толкнул игрока и получил красную карточку.

«Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак» Гильермо Абаскаля», — сказано на официальном сайте РФС.

7 декабря КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на 3 матча (один из которых условно) за агрессивное поведение.

Источник: РФС
Бернард Бериша
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Оренбург

 14 1 4
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