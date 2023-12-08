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Сегодня, 20:29

Биджиев считает, что «Краснодар» победит ЦСКА

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Спартака» из Нальчика Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА, который состоится 10 декабря.

«Для обеих команд это очень важный матч с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. «Краснодар» прекрасно понимает, что у него есть шанс закрепиться на первой строчке. Соответственно, он приложит все усилия, чтобы завоевать три очка в этом матче. С другой стороны, армейцы ведут борьбу за попадание в тройку, и там плотная группа команд, имеющих плюс-минус одинаковое количество очков. Я думаю, матч получится упорным и динамичным. Считаю, ЦСКА построит свою игру на контратаках. Армейцы достаточно опасно выглядят в таком ключе. Обе команды подходят к очному матчу в хорошем настроении. Наверняка нас ждет интересная игра. На мой взгляд, победу одержит «Краснодар» с разницей в один мяч», — приводит слова экс-голкипера красно-синих «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА после 17 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, краснодарцы лидируют с 35 очками.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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